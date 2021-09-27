中國加強能耗雙控，江蘇昆山等地區自9月26日12時起到30日全面停產，台新投顧總經理李鎮宇認為，以目前停產的時間來看，還不至於影響台股4Q行情，但若十月在十一長假後繼續管制，那就可能要下修台股4Q的估值。目前台股上市櫃公司明年現金股利上看2.4兆元、現金殖利率將達4.5%，是今年第4季行情主要支柱，指數上檔看18,500點，下方17,000點為實質支撐。

台新投顧分析此次能耗雙控對台股的現階段影響，各重點產業如下：一、晶圓代工產業影響較小。二、半導體設備產業影響輕微。三、EMS大型廠商多表示生產線未受影響。四、散熱產業生產基地皆位於中國，若遭限電停產恐影響出貨。五、聲學產業受缺料影響產能利用率原本就低，估短期限電影響有限。六、PCB產業初估影響9月營收約0~15%不等。七、面板產業台廠影響有限，10月面板報價跌幅可望收斂。八、LED產業產能緊缺，4Q LED產品有望漲價。九、被動元件產業，短期出貨動能將隨供應鏈受限而有所影響。十、塑化產業如PVC、EG、EVA等部分產品將獲益。十一、汽車產業整體產能短缺問題將加劇。十二、水泥產業台廠目前尚未受影響，但若政策執行地域擴大，仍有停工風險。十三、紡織產業台廠受影響程度低，反有轉單東南亞利多可期。十四、造紙產業產成品需求料將受停電影響，營運將受衝擊。十五、工具機產業高度依賴中國市場，影響層面較廣泛。

在紡織業方面，由於江蘇為中國紡織產業重鎮，預期受到限電減產政策影響，將導致產量減少，但由於台灣紡織廠多已外移至越南，故預期相關廠商較不受影響。9月中旬後越南政府逐步解封，南越廠重新開工，預期成衣紡織產業整體稼動率持續回升，由於4Q 為紡織服飾傳統需求旺季，若中國限電政策持續，則東南亞紡織廠有望迎來臨時性轉單，故對成衣製鞋產業後市維持看好。個股部分，考量需求帶動出貨成長，且越南復工帶動相關代工廠稼動率提升，疊加中國停產對東南亞具潛在轉單利多，儒鴻(1476)及聚陽(1477)可望受惠。