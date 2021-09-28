中國強力執行「能耗雙控」政策、26日起蘇州實施限電，IC載板大廠南電和景碩蘇州廠區營運受關注。

南電向中央社記者指出昆山廠續運作，廠區備有發電設備不缺電，第3季影響極微，第4季觀察政策走向；景碩表示收到通知，僅停電1天，10月之後狀況待觀察。

中國今年加強落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，限制高耗能產業煤、電用量，中國國家發展改革委員會8月點名江蘇、廣東等9個省（區）能耗強度不降反升；浙江、安徽等10個省份能耗強度降低率未達到進度要求。中國官方26日起對大蘇州地區限電，恐衝擊江蘇省昆山市一帶台商營運。

IC載板大廠南電在中國蘇州昆山設廠，南電副總經理及發言人呂連瑞接受中央社記者電訪表示，正與當地政府持續溝通中，昆山廠目前持續運作，對第3季營運影響極微，第4季需觀察中國大陸中央「能耗雙控」政策。

呂連瑞指出，南電昆山廠區備有自用的發電設備，廠區目前並不缺電。

法人表示，南電昆山廠主要生產印刷電路板（PCB）、銅箔基板（CCL）以及ABF和BT載板等，其中印刷電路板包括前後製程。

南電BT載板產能約6成在昆山廠，4成在台灣。南電昆山廠今年第2季ABF載板全產全銷，預估今年在ABF載板整體產能可增加20%、明年可再增15%，預估到2023年，南電在ABF載板產能可較去年底大增4成。

另一IC載板大廠景碩也在蘇州設廠，景碩資深專案處長及發言人穆顯爵接受電訪指出，蘇州廠有接到當地政府通知，僅限電1天，不過10月的狀況待觀察。

法人指出，景碩蘇州廠占景碩整體合併營收比重約15%，主要生產BT載板和印刷電路板。

產業人士分析，若從印刷電路板全製程來看，前製程耗電量較高、後製程耗電量較少，在蘇州和昆山的台商從22日起已陸續接到當地政府限電通知、但沒有收到正式公文，不過相關措施並非一次全面性實施、而是陸續落實、且限電時間暫時到9月30日，10月之後的狀況仍持續了解中。（編輯：楊凱翔）1100927