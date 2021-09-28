中國強力執行「能耗雙控」政策、26日起蘇州實施限電，日系外資法人指出，鴻海蘇州廠區有4天限電，並自主降載，但產品生產無太大影響。

產業人士透露，鴻海蘇州廠主要生產與筆記型電腦相關零配件和模具等，並沒有手機組裝生產線，且蘇州廠區占鴻海集團整體營收比重相當小。

中國今年加強落實「能耗雙控」（能源消耗總量和強度雙控）政策，限制高耗能產業煤、電用量，中國國家發展改革委員會8月點名江蘇、廣東等9個省（區）能耗強度不降反升；浙江、安徽等10個省份能耗強度降低率未達到進度要求。中國官方26日起對大蘇州地區限電，恐衝擊江蘇省昆山市一帶台商營運。

根據鴻海年報資料，集團蘇州設廠主要集中在昆山，包括安泰汽車電氣系統（昆山）、宏業精密組件（昆山）、昆山富成科精密電子、昆山騰陽智能科技、康淮電子科技（昆山）、富士康（昆山）電腦接插件、富士康電子工業發展（昆山）、富昱能源科技（昆山）、富翔精密工業（昆山）、鴻淮精密模具（昆山）等。（編輯：楊蘭軒）1100927