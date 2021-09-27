英國石油公司（BP）今天表示，旗下在英國的加油站近1/3已賣光兩種主要等級的石油。為舒緩恐慌性購買，英國政府下令暫停競爭法，放手讓各公司合作。

路透社報導，石油公司通報缺司機導致運輸問題之後，加油站外第3天車輛大排長龍，有些車甚至要等上數小時才能加滿油。

一些業者得輪流供油，有些則被迫關閉加油站。

英國石油公司發布聲明指出：「過去兩天需求緊俏，我們估計約30%的加油站目前無法提供兩種主要等級的石油，我們正在努力，希望盡快恢復供應。」

英國面臨多場危機，包括國際石油價格飆漲導致能源公司停業、二氧化碳供應短缺恐影響肉品生產，以及缺少卡車司機讓零售商大亂，一些貨架因此空無一物。

為因應上述狀況，商務部長夸騰（Kwasi Kwarteng）表示已暫停競爭法，允許公司分享資訊，合作因應。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1100927