人類所製造的噪音污染造成海草自行連根拔起，這可能對海洋生態系統的健康、水質、海岸線穩定和氣候產生可怕的影響。

●海草在海洋中存活了7000萬年

海草是唯一生長在海洋環境中的開花植物，根據聯合國環境規劃署的數據，海草在我們的海洋中存活了至少7000萬年，根據藍碳倡議組織（Blue Carbon Initiative）報導，目前生態系統當中海草約有60種，除了南極洲之外，所有大陸海岸的海底都可以看到海草。

海草植物為漁業、海龜和其他海洋動物提供了重要的棲息地和食物，它們還可以過濾陸地上的沈積物來改善水質。

●它把10%的碳都埋在海洋沈積物當中

藍碳倡議組織發現，海草有很深的根系可以將沈積物和碳隔離到海洋土壤中，有時可深達4米。

也由於這種生態系統功能，海草每年把大約10%的碳都埋在海洋沈積物當中，世界各地的海草可能含有多達199億公噸的有機碳，使它們成為關鍵的碳匯，不只如此，海草和珊瑚礁會一起堆積沙子和沈積物來防止海岸線被侵蝕，這種生態系統創造了一個抵御風暴和洪水的天然海岸線屏障。

海洋保護協會報告稱，儘管海草有這些功能，但它們「沒有得到應有的尊重」，成為「海洋的無名英雄」。事實上，海草是世界上最受威脅的生態系統之一，到目前為止，我們已經失去了地球上近30%的海草生態系統。

●噪音污染正改變海洋植物的細胞

2021年的一項研究發現，人類製造的噪音污染正在傷害海洋動物，損害它們的聽力，改變它們的行為，甚至剝奪牠們的生命，發表在《通訊生物學》雜誌上的最新研究表明，噪音污染對海草的影響息息相關，它正改變海洋植物的細胞水平，並導致它們自己連根拔起。

根據《科學內幕》報導，人類通過航運、石油和天然氣開採以及可再生能源的開發，破壞了海洋的自然景觀，所有這些人類活動都是水下噪音的污染物且影響深遠，水下的噪音水平約為157分貝，「介於低音鼓和地鐵列車的聲音」，且研究證明僅暴露在噪音中兩個小時就會損壞負責探測重力的植物器官，這可能會影響植物在土壤中扎根的能力。

照這樣下去，海草作為棲息地、食物來源、海岸線穩定劑和碳匯的生態系統功能也都會退化，該研究作者希望他的數據能啓發人類應找出如何與大自然和諧相處，這是我們有機會在地球上生存的唯一途徑。