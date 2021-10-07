桃園市環保局7日舉辦空氣污染防制績優單位聯合頒獎典禮，市長鄭文燦表示，桃園2020年空品指標小於100的日數比例近95％，細懸浮微粒PM2.5平均濃度降至13.4微克，不僅低於國家標準值，更是桃園歷年最低。

鄭文燦表示，桃園工廠數量高達1.2萬家，工業產值為全國最高，但環境負擔也相對高，市府也不斷提升環境治理對策，在各界的努力下，桃園空氣品質指標小於100的日數比例近95％，較6年前提升10％，2020年細懸浮微粒PM2.5平均濃度也降至13.4微克，不只低於國家標準值15微克，更是桃園市歷年來最低。

110年桃園市空氣污染防制績優單位共有56家廠商及社區單位獲獎，鄭文燦也感謝獲獎者與市府一起努力。他說，桃園目前針對空污採取5大作為，包括大型公共工程在內工地現場導入即時監控系統、AI智慧管理，當污染物濃度上升時可即時灑水抑制揚塵、降低空氣污染，工地基地也採取植栽綠化。

第2措施為加強工業區空污稽查，截至2020年轄內各工業區合計已設置1010個空氣盒子，以智慧科技偵測空氣品質，強化執法取締能力，並落實4小時內到場稽查，空污陳情案件下降4.3％，4小時內到場稽查案件比例達94％。

鄭文燦表示，第3是提升推動綠建材、擴大設置禁菸區，以提升空氣品質；第4增設空氣品質淨化區，並在社區種植綠化植物；第5要推動環保祭祀，宣導廟宇減少放鞭炮及燒金紙。另也與企業合作推動桃園生態城市造林計畫，盤點出適合種植樹木的公有地空間共1529公頃，目標將在3年內種植61萬棵樹木。

鄭文燦另也提及，11月將於綠色購物節推出「周周抽汽車、日日抽機車」活動，只要在桃園消費，不限桃園市民即可抽獎，大獎可不只有運輸工具，還有眾多廠牌的手機等好禮，歡迎大家到桃園來消費。