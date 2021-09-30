高雄市桃源區台20線100K梅蘭明隧道因璨樹颱風豪雨造成上邊坡落石坍方，阻斷明隧道東洞口，交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段於9月13日緊急封閉道路搶修，9月27日已搶通完成，今天早上7點開放通行，每日開放時間為上午7點至下午6點，甲仙工務段表示，梅蘭明隧道東洞口上邊坡仍有零星碎屑滑落，建議機車、轎車駕駛走河床便道，大貨車可走梅蘭明隧道。

桃源區梅蘭明隧道今天上午開放雙向通行，三工處建議小型車及機車行駛梅蘭河床便道相對安全，大貨車可走梅蘭明隧道。(公路總局甲仙工務段提供／林雅惠傳真)

甲仙工務段長陳正偉表示，梅蘭明隧道上邊坡在9月13日受璨樹颱風外圍環流影響，造成落石坍方，阻斷道路通行，第三區養護工程處當天緊急封閉道路，因落石持續不斷，最近落石頻率才逐漸趨緩現象，25日動員搶修廠商進入坍方區辦理土砂清除作業，27日搶通。

桃源區梅蘭明隧道今天上午開放雙向通行，三工處建議小型車及機車行駛梅蘭河床便道相對安全，大貨車可走梅蘭明隧道。(公路總局甲仙工務段提供／林雅惠傳真)

陳正偉表示，今天上午開放梅蘭明隧道雙向通行，開放前安排灑水車沖洗路段，開放期間河床便道仍可通行不封閉，因東洞口上邊坡還是不時發生零星落石情況，建議小型車及機車行駛梅蘭河床便道相對安全，大貨車可走梅蘭明隧道。

三工處提醒，用路人行經明隧道前後應提高警覺注意邊坡落石狀況，並依現場指揮人員指示通行，如隧道口落石發生，請改道行駛河床便道。陳正偉強調，三工處已積極爭取經費先辦理邊坡整治，及明隧道東、西洞口延長計畫，以提供部落居民安全可靠回家的路。