智晶（5245）第五度庫藏股執行進度超前，公司公告，第五度庫藏股累計已經買回1813張，佔公司已發行股數4.03％，距離庫藏股完全達陣，只差187張。

智晶原訂110年8月12日～110年10月11日間執行第五度庫藏股，預計買回自家股票2000張轉讓給員工，不過在截止日之前，智晶累計已經買回1813張持股，對照2000張的目標張數，庫藏股執行進度已達九成以上。

智晶本次買回價位區間為29-65元，今（1）日智晶股價受大盤重跌衝擊，股價重挫8.5％，以49.5元作收。