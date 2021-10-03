9月A股上市汽車類股普遍下跌，Wind數據顯示，僅北汽藍谷、力帆科技股價上漲。而長城汽車、小康股份單月跌幅均超過20％，又以長城汽車跌幅最大，達到20.44％。截至9月30日收盤，長城汽車股價為每股人民幣（下同）52.6元，總市值為4858億元，單月蒸發逾千億市值。

時代財經報導，9月單月市值蒸發超過400億元的車企還有比亞迪。比亞迪9月單月跌幅為9.9％，中止自5月以來的漲勢。

汽車行業分析師指出，長城汽車、比亞迪等巨頭的股價下跌，主要是因為新能源類股調整所致。國信證券高級研究員張立超稍早指出，短期來看，目前新能源汽車類股存在著一定的泡沫風險。

值得注意的是，此前備受市場追捧的鋰電池巨頭寧德時代9月股價在485元至541元的區間內盤整。但截至9月30日收盤，寧德時代股價為525.73元，總市值為1.22兆元。而贛鋒鋰業、國軒高科等其他鋰電企業9月股價同樣下滑。