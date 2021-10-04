仁愛國中全校180位學生，目前有55位男、女學生住校，但宿舍老舊頂樓漏水、原本就是二手的床架、桌椅都破損；縣長林明溱前往勘查後，允諾宿舍內所有裝潢設備，都由縣府自籌經費全部更新，屋頂漏水部分將申請教育部專案補助修繕。

林明溱4日由立委馬文君、縣議員林芳伃、代理鄉長張子孝及立委許淑華副主任蔡易呈等人陪同，到仁愛國中關心學生住宿設備老舊的問題。

林明溱表示，仁愛國中是部落孩子就讀國中的優先選擇，因為仁愛鄉幅員比彰化縣還大，偏遠部落學生通車上學，單趟車程就超過1個小時，因此，許多學生讀國中就必須住校，也凸顯學生宿舍的重要性；仁愛國中學生住宿、三餐供應及老師夜間課後輔導，都是免費。

林明溱到宿舍實地了解後表示，原來，仁愛國中宿舍現有的床架、書桌、櫥櫃，本來就都是二手貨，還是多年前接手其他學校汰舊換新的堪用品，使用至今，不僅上下鋪梯架鬆脫、床板也龜裂損壞；正值最好動青春期的國中生，很容易不慎發生意外，不安全也不舒服，希望縣內所有學校如果有類似問題，都能主動讓他知道，就能早一步想辦法更新改善，也不必讓學生多受苦那麼久。

林明溱說，仁愛國中學生宿舍房間的內裝設備，將全面更新，屆時，最多可容納80個孩子住宿；教育處也將向教育部爭取專案經費，優先處理仁愛國中宿舍頂樓漏水問題，讓學生都住宿安全又舒適，能夠休息溫書，只要環境設備改善，相信會有更多家長讓孩子住校。