根據《財訊》報導，缺工、缺料、營造成本大漲，科技廠投資鋼構廠搶產能，公共工程乏人問津，營造市場正因失序而亂象橫生，短期內恐難找到解方。

《財訊》報導指出，雖然3年前啟動的台商回流熱潮漸漸降溫，因應後疫情新常態的市場結構轉變，科技業擴廠投資接棒成為台灣在2021年經濟發展的基調。尤其半導體供應鏈受到護國神山台積電的帶動，資本支出也隨業績成長加碼。

加碼中鋼構 成第2大股東

根據《財訊》報導，生產晶圓光罩的大廠台灣光罩便由於業務量大增，今年以來先宣布斥資10億元購入聯合再生竹南廠房設備，又花6.39億元從日本添購新機台預備切入中階製程，並參與影印設備廠虹光私募增資。

但最令人驚訝的，莫過於台灣光罩在8月底公告透過子公司友縳投資，於兩週之內合計投入7.14億元，先後購入中鋼構逾13000張股票，台灣光罩本身也投資了3.77億元大買中鋼構。事實上台灣光罩集團在此之後仍持續加碼，根據最新公開資訊顯示，台灣光罩與友縳投資合計持有中鋼構比率已達11.45%，僅次於持股33.24%的中鋼構母公司中鋼，成為第2大股東。

《財訊》報導指出，市場上對此議論紛紛，猜不透台灣光罩如此大跨度的異業投資用意為何，中鋼方面也嚴陣以待。但據內部人士透露，台灣光罩已於日前到中鋼構拜會，說明此次投資除了看上中鋼構切入離岸風電領域，雙方或有合作機會；更重要的是由於台灣光罩於竹南、銅鑼後續都有擴建新廠的計畫，希望中鋼構屆時能為大股東保留至少一成產能。

中鋼構長期以來都是國內半導體大廠的建廠合作夥伴，由於2018年以後房地產景氣升溫、台商回台建廠需求，近年都是產能吃緊。中鋼構高層透露，目前在建訂單已排到16個月以後，到明年上半年之前都已滿載，新進訂單最快也要明年下半年才能排入。這一波半導體擴產潮，是有廠商幾個月前就來探詢產能，只是台灣光罩「買股包產能」的作法，確實罕見。

台灣光罩也證實，投資中鋼構確實是因考量到擴產需求。工程界人士也透露，台灣光罩此舉，其實正反映目前國內營造市場的窘境，也呼應近期各界憂慮的公共工程流廢標風暴。「一般大樓、工廠廠房、公共建設都要用到鋼構，但鋼構廠自動化程度有限，產能很難快速提升；這還只是其中一小部分原因而已。缺工、缺料，讓營造業供應鏈就算想接單也不敢接。」