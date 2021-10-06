進入今年最後一個季度，近期受到中國恆大事件、能耗雙控、美國債務上限議題、美債殖利率彈升，以及Delta變異株令疫情蔓延等因素干擾下，影響市場投資情緒，金融市場震盪未歇，也提升投資布局的難度，群益投信建議，第四季機會與風險兼具，不妨關注「GOOD投資好主題」來因應。

群益投信表示，雖然部分地區疫情反覆，加上前述政策與市場因素都為市場增添波動，不過在各國持續推進疫苗施打下，全球經濟增速雖進入放緩階段，但整體復甦態勢不變，加上現階段市場流動性無虞，因此大環境而言，第四季風險性資產表現仍可期待。面對第四季機會與風險兼具的投資環境，建議投資人不妨關注「GOOD投資好主題」，選取「GOOD投資好夥伴」來因應。

群益投信指出，其中G代表Global Innovator科技創新財，自去年新冠肺炎疫情肆虐全球以來，經濟活動雖受影響，但卻無礙科技創新的發展，生活上甚至更為倚賴科技協助，建議投資人可瞄準在全球科技趨勢中扮演角色越來越吃重台股、科技創新領頭羊的美股，以及受惠於防疫及人口老化趨勢的生技股。

O代表Outstanding performer上漲潛力財，其中又以疫情受到控制、且具經濟轉型題材與政策利多的印度和中國最為值得留意。對於希望建立穩健收益來源的投資人而言，可關注另一個O，即Opportunity收益機會財，包括優先順位高收益債、次順位金融債、特別股等優質收益資產，甚至是受惠景氣復甦趨勢的地產ETF，或是債券ETF亦可考慮配置。

D則代表Diversify，多重資產配置，透過股債多元配置，搭配投資組合目標風險設計，可協助投資人因應市況靈活調整投資組合，在機會與風險兼具的環境下，以更省時省力的方式達到投資效益。