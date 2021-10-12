時序已是今年最後一季，整體上今年以來全球股市雖先後因變種病毒、主要央行政策動向、地緣政治關係等議題而波動未歇，但在資金仍相對充沛，且經濟復甦態勢持續的支撐之下，主要股市表現呈現漲多跌少，海外股票基金繳出正報酬占多數，表現最亮眼為單一國家型。

統計今年以來表現最佳前三名的基金類型及平均績效，分別為單一國家14.57％、歐洲8.41％及美國8.29％，進一步觀察單一國家股票基金，又以印度基金和越南基金表現特別突出。群益印度中小基金經理人林光佑表示，近期印度各大城市疫情已有明顯趨緩，並逐步恢復經濟活動，加上疫苗接種率持續提升，有助疫情維持穩定，同時市場也預期今明兩年MSCI印度股市EPS成長率將高於20％，接近金融海嘯前後的榮景。

在基本面持續改善，企業獲利強勁，同時印度不僅是新興國家當中，政策相對穩定的國家，官方政策對於經濟升級、經濟改革的推行力道亦不減，有助支持印度股市吸引資金目光，提供股市動能。

林光佑指出，近期大陸宣布限電減產政策，引發全球關注，對印度產業來看，整體影響估為中性，除部份原物料可能面臨報價上揚的狀況外，其他如醫藥原料藥產業、紡織產業則有望因中國限電減產產生的供應短缺，帶動出口表現，後續表現及影響性仍可持續觀察。

整體來看，現階段在印度市場投資布局，包括科技、工業、原物料等可持續留意，及隨著需求旺季屆臨，與消費相關的內需相關股、金融股也可繼續關注。