東洋(4105)旗下開發用於急性前骨髓細胞白血病的學名藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide，取得美國FDA藥證並核准上市，這是東洋首件獲美國藥證的自有開發藥品，不僅在研發、製造深具指標意義，也加速公司布局全球市場的腳步。

東洋2018年宣布與國際大廠合作開發學名藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide的歐美市場，由國際大廠負責海外市場的註冊與銷售，台灣東洋則依藥品開發時程領取里程碑授權金，藥品上市後，另計供貨利潤。

東洋當年是在國內眾多醫師建議與病友期待下，開發Arsenic Trioxide學名藥並成功於2002年獲食藥署許可領證，這也是國內適用「急性前骨髓細胞白血病」的首張藥證。該項自行開發藥品不僅嘉惠國內罕病患者，也提供越南、菲律賓、馬來西亞、泰國等東南亞國家醫師團隊的用藥選擇，期待未來即將在美國上市後，為更多罕病患者盡份心力。

至於東洋爆出的內線交易案，董事長林全在公開信上強調，去年洽談代理BNT新冠疫苗期間，就已對參與的員工三令五申，不可利用此消息買賣股票，違反內線交易行為。檢調人員15日到本公司，對部分員工涉及內線交易進行搜索，如果同仁是清白的，公司一定支持並協助維護同仁的權益；如果有涉案的同仁，公司也將加以嚴懲。