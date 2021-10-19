巨生醫(6827)今日以每股參考價35元登興櫃，開盤為42元，盤中股價一度衝至51.8元，但中場過後，賣壓開始出現，股價下跌9.5%，振幅高達39.05%。

巨生醫除了用於肝細胞癌診斷的MPB-1523、用於缺鐵性貧血的MPB-1514，目標2025年、2026年取得藥證在中國上市，抗癌新劑型新藥MPB-1734已獲美國FDA、台灣TFDA進入臨床，適應症鎖定卵巢癌、頭頸癌，台灣、美國預計年底開始收案，未來有機會直接跳三期臨床試驗。

隨著缺鐵性貧血病人越來越多，靜脈注射鐵劑被認為具有穩定成長的潛力，根Grand View Research報告顯示，2028年的全球鐵劑注射市場約達到42億美元的規模，2021~2028年複合年成長率(CAGR )8.5%。

此外抗癌新藥產業(精準醫療)市場規模，預計從2018年的789億美元，成長至2028年的2,168億美元，2018~2028年的CAGR為10.64％。其中癌症用藥市場規模最大，達到1,238億美元，預估2024 年將達到2,366億美元，2018~2024年的CAGR為11.4%。

前巨生醫的IOP在鐵劑補充劑已經完成臨床IIa期試驗，MRI顯影劑-肝細胞癌亦已完成臨床II期試驗，MRI顯影劑-淋巴結轉移診斷正在規劃臨床II期試驗中，MRI顯影劑-應用於幹細胞治療及免疫細胞治療的體內追蹤正與美國史丹福大學合作開發中，磁熱療法也正在與國內大學積極合作開發。