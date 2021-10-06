氣動元件廠氣立(4555)9月合併營收為1.73億元，月減8.5%，累計第3季合併營收為5.55億元，為上市後同期新高；近來大陸地區大規模限電，氣立大陸生產據點均尚未受到限電影響，且經聯繫主要客戶及供應商亦僅少部分受限影響不大，審慎樂觀看待今年營運。

設備數位化、自動化已成為全球製造業轉型的趨勢，此趨勢帶動整體自動化設備產業持續成長，氣立9月合併營收為1.73億元，月減8.5%，年增28.76%，累計第3季合併營收為5.55億元，年成長29.71%，為上市後同期新高，累計前9月合併營收15.73億元，年成長33.89%。

根據PWC 2018全球工業4.0調查中指出，亞洲製造業正在引領數位化，19%的亞洲製造業已達到數位冠軍的標準，而美洲製造業也有11%；調研機構凱捷研究院2019年智慧工廠報告也提到，2019年全球企業投入智慧工廠的比例為68％，預估到2023年智慧工廠每年可為全球經濟增加1.5兆至2.2兆美元的經濟產值。

氣立董事長游平政指出，以公司所研發的自動化組裝設備為例，一台設備就能取代五位資深組裝人員，更能提升七倍的產能，不僅能夠解決全球少子化所帶來的勞動人口不足的問題，在全球能源緊張的狀況下，亦有助企業轉型以及度過能源吃緊的危機。

針對大陸針對上半年能耗雙控未達標的省分祭出限電措施，氣立表示，公司目前位於上海松江及浙江平湖等二處生產據點均尚未受到限電影響，且經聯繫主要客戶及供應商亦僅少部分受限影響不大，相關生產作業維持正常；若日後限電範圍擴大，各生產據點也備有發電機作為因應，並可透過調整工時等方式在生產上靈活調度，審慎樂觀看待今年整體營運。