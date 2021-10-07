美股周三收紅，台股今(7日)開盤以16465.57點開出，台積電開盤以575元開出，上漲4元，電子、傳產、金融同步走揚，聯電、聯發科開高走高，漲逾2%，貨櫃三雄也揚帆，長榮、陽明、萬海漲幅都逾3%，長榮也重新站回百元價位，指數開高走高，觸及16594點，漲逾200點。

美國9月小非農ADP就業數據優於市場預期，加以市場樂觀看待民主黨與共和黨國會議員可能就提高舉債上限達成協議，避免政府陷入停擺，以及美國總統拜登可望與大陸領導人習近平在年底前舉行線上峰會，美股全數收紅，道瓊工業指數上漲102.32點，漲幅0.3%，以34416.99點作收；標準普爾500指數上漲17.83點，漲幅0.41%，收在4363.55點；那斯達克指數上揚68.08點，漲幅0.47%，收在14501.91點；費城半導體指數收在3238.79點，上漲11.54點，漲幅0.36%。

台股ADR部分，台積電漲0.07%，聯電則下挫3.31%。

台股6日開高走低，上下震盪逾260點，終場收在16393.16點，下跌67點，三大法人賣超266.7億元，其中，外資賣超238.58億元，自營商賣超50.71億元，投信買超22.59億元。