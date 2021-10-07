上銀(2049)受惠需求暢旺，加上漲價效益發酵，9月營收符合法人預期，在訂單能見度仍高下，今天跌深反彈，盤中漲幅達5％，一度重回300元之上。法人今天報告指出，上銀2022年展望仍樂觀，但未來利空因素夾雜，尤其大陸在能節減排政策下，工業生產的成長幅度將會減緩，對於大陸經濟是否受到衝擊，必須值得觀察。

上銀9月營收25億元，年增24％，維持在25億元高檔水準，若無蘇州廠限電、十一長假調休、工作天數減少因素，有機會再拚今年高點。

上銀蘇州(後段組裝)廠受到限電影響，不過主要產能還是在台灣，有些產品可機動調整由台灣出貨給大陸經銷商及蘇州廠，對整體產能影響不大。上銀目前訂單已排到明年1月，現在在接明年2月、3月訂單，今年營運已明確。

法人指出，目前歐洲市場需求相對熱絡，中大型滾珠螺桿、線性滑軌等產品能見度均維持半年以上，不過，近期日本工具機訂單年成長幅度減緩、大陸的日本工具機訂單也出現滑落，加上大陸在節能減排政策下，影響投資意願，工業生產的成長幅度將出現收斂，將是2022年的隱憂。