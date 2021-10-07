惠譽：新首相岸田將追隨前任者經濟政策 13:522021/10/07 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信評機構惠譽（Fitch）7日（周四）表示，日本新首相岸田文雄（Fumio Kishida）將蕭規曹隨，依循前任者安倍晉三與菅義偉的經濟政策，繼續支持日本央行龐大的振興措施。 惠譽指出，近期新冠疫情威脅消退，預料日本經濟短期應可受惠。該國第三季在疫苗施打方面大有進展，截至10月4日止，目前72％的人口已接種第一劑疫苗，62％的人口完全接種疫苗。確診人數自8月底以來明顯下滑，這都有助於企業信心恢復。 中租基金平台：看好美歐 趁市場震盪積極布局 美3大經濟法案 亟待國會處理 #惠譽 #新首相 #經濟政策 #前任 #依循 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 楊潔篪會蘇利文 美方：堅持一中政策 10:592021/10/07 財經 《金融》富達：陸「三座大山」 扭轉收入不平 09:122021/10/07 財經 台中高鐵BOT案 新壽質疑簽約逾期 04:102021/10/07 產業特刊 岸田出任首相 學者指台日關係 1年內變化不大 04:102021/10/07 焦點要聞 熱門股－AES-KY 業績利多股價揚 04:102021/10/07 證券．權證 《國際經濟》2021韓GDP有雜音 官樂觀、民保守 14:342021/10/07 財經 低碳經濟夯 綠能投資再領風潮 04:102021/10/07 投資理財 張惠妹首推貼圖 要有趣不一般 04:102021/10/07 娛樂新聞 中國應用產業政策 引領新工業革命 04:102021/10/07 產業財經 岸田文雄施政演說 擬宣示修正日本國家安保戰略 08:592021/10/07 國際 《國際經濟》鎖了4個月 雪梨下周起逐步解封 14:352021/10/07 財經 財經熱門新聞 船票換鈔票時間到？謝金河2理由續抱航運股 - 財經 主計長稱蚵仔麵線「20元」被罵爆 他氣炸嗆：伙食有僕人打理？ - 財經 1分鐘讀財經》恒大、限電不夠看 台股利空大魔王來了：嚇爆散戶 - 財經 恒大風暴掃向歐洲大國 陸資奔逃 數千高級住宅恐放著爛 - 財經 大陸缺電關鍵原料沒了 韓晶片業將爆1件慘劇 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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