信評機構惠譽（Fitch）7日（周四）表示，日本新首相岸田文雄（Fumio Kishida）將蕭規曹隨，依循前任者安倍晉三與菅義偉的經濟政策，繼續支持日本央行龐大的振興措施。

惠譽指出，近期新冠疫情威脅消退，預料日本經濟短期應可受惠。該國第三季在疫苗施打方面大有進展，截至10月4日止，目前72％的人口已接種第一劑疫苗，62％的人口完全接種疫苗。確診人數自8月底以來明顯下滑，這都有助於企業信心恢復。