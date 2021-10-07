亞系外資針對台塑(1301)出具最新研究報告，看好長線PVC行情緊俏，並預計美國業務的盈利將持續增長，將台塑目標價由120元調升到145元、維持買進評等。

亞系外資表示，美國艾達颶風已經使美國60%的PVC停產，且隨著大陸政府對能源消耗和強度的雙重控制政策，使得當地PVC製造商面臨關閉風險，大陸PVC產能2600萬噸/年，是世界上最大的生產國，也導致全球PVC市場面臨極度緊張。

亞系外資表示，大陸有80%的PVC是採用電石法，嚴重依賴電力和煤，且目前雪上加霜的是，大陸還面臨煤炭短缺，根據普氏能源資訊，主要新疆、寧夏和陝西等省的聚氯乙烯生產商都被要求關閉或降低開工率，這些省份佔大陸的50% 的PVC總產能，有鑑於供應擔憂，最新PVC價格已上漲至1520美元/噸，自7月以來上漲22%，目前已接近4月的高峰，若大陸電網未恢復穩定，則預計強勁的PVC行情將自第四季持續到2022年初。

亞系外資表示，在PVC前景強於預期的推動下，將台塑今年的盈利預估上調24%、2022年上調51%。台塑是全球最大的PVC生產商之一，產能為173.5萬噸/年，而台灣PVC生產設施不受大陸影響電力配給影響。今年上半年PVC佔台塑營收和營業利潤分別為25%、25%，自2020年第三季度以來，台塑的PVC利潤率顯著提高，今年第二季更達到34%的高點，預測台塑的PVC利潤率可能在第四季和2022年進一步加強至35~38%。長期來看，仍看好PVC的供需前景，並預計 美國業務的盈利將持續增長，將台塑目標價由120元調升到145元、維持買進評等。

台塑四寶將在明日公布第三季財報，預估台塑第三季每股收益落在2.56元，季減少20%，但年增加57%，也預計其營業利潤率將從25.7%收縮至21.5%，主要是因為德州冬季風暴後供應恢復正常。