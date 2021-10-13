美股三大指數連續第三日收黑，電金乏力，台股集中市場今日開高走低，航運的貨櫃三雄漲幅也收斂，台股人氣清淡且欠缺主流族群，收盤跌114.85點至16347.99點，仍在短期五日線之下，成交值為2571.68億元。

周二(12日)美股因對通膨和供應鏈中斷抱持擔憂，四大指數同步下跌，跌幅位於0.14%至1.34%，Amkor暴跌逾10%，拖累費城半導體指數為四大指數跌幅最大。台積電ADR下跌0.96%，聯電ADR下跌2.54%。

雖美股周二收低，台股今早隨日韓股市開高，隨後台積電(2330)下壓，金融股也無力上攻，早盤僅賴台塑(1301)率塑化股以及航運股長榮(2603)等撐盤。但台股今早開高走低，開盤20分多鐘高低點就相差了百點。中場台塑股價亦翻黑，中鋼(2002)跌勢擴大，原物料的權值股亦不振，台股盤中跌幅一路擴大，近尾盤時最低16328.47點，距開盤後高點16543.33點，高低點相差了214.86點。

台積電周二尾盤急拉收在平盤，成為台股周二穩盤重心，但台積電周四法說會前股價持續受到外資法人賣壓，今早開低走低，盤中跌5元至570元，持續壓抑台股，台積電收盤跌4元為571元。金融股也是開高走低，電金無力，台股上攻16500點後壓回。今早多賴傳產股撐盤，貨櫃的長榮、陽明(2609)、萬海(2615)上漲，台塑、亞聚(1308)、台聚(1304)等塑化股早盤續攻高，一度支撐台股力守16400點，但台塑中場後翻黑，打擊市場多頭信心。

台積電近期尚守穩低點，今早由航運貨櫃股撐盤，台股仍守住10月5日的16162點支撐。

周二台股跳空開低走低，失守5日線，三大法人合計賣超176.4億元。今日台股續跌，成交金額縮減，人氣仍低迷。台股今日收相對低點，表現相對陸股及韓股差。

今日匯市則相對回穩，中午收盤，新台幣兌美元為28.145元，升值0.7分。