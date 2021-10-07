因應金融科技帶來的數位浪潮，南山產物專注於保險業本質，以完善的資安制度與商品創新，在工商時報主辦的第一屆數位金融獎中，榮獲「數位資訊安全獎」與「數位創新獎」兩項優質獎肯定。

在「數位資訊安全獎」方面，南山產物在2016年即取得ISO 27001國際資訊安全管理認證，並建立一套完備的資安管理政策保護客戶個資，同時遵循資訊、資安及稽核三道防線，層層把關。此外，面對瞬息萬變的網路駭客攻擊手法，南山產物表示，此外，也導入特權帳號管理系統、資料外洩防護系統、駭客偵測與防禦設備等多樣監控機制，強化企業資安防禦能力。

在「數位創新獎」上，南山產物去年底推出專屬於Gogoro車主的UBI(Usage-Based Insurance，使用基礎計費保險)商品「南山產物電動機車騎乘里程計費保險」，獲得優質獎。此創新商品是全台首張可驗證騎乘里程數之UBI車險商品，也是目前唯一不需另外安裝車載裝置、可以直接在Gogoro APP上進行投保的UBI商品。車主在更換電池時，就能自動記錄里程數計算下個月應繳的保費，不僅提供車主「騎多少、付多少」之公平且具可驗證性計費模式，更運用區塊鏈專利科技加密數據傳輸，強化資訊安全與確保交換資料之完整與不可竄改性。