LED封裝大廠億光(2393)9月營收22.3億元，年增7.16%，比8月的22.42億元小減；受惠不可見光產品需求續強，第三季營收仍有一定之水準，前三季營收192.66億元，年增約20%。

億光第三季營收達66.2億元，比第二季營收高檔67.6億元下滑約2%，比去年同期仍成長；因營收表現仍不錯，預計第三季獲利亦有一定之水準。

億光今年上半年受惠於背光及不可見光產品兩大產品線需求都很強勁，營收及獲利同步比去年明顯成長，上半年歸屬母公司淨利10.66億元、每股盈餘達2.4元，比去年同期的1.02元倍增。

市況方面，不可見光新產能自第二季以來逐步開出，因需求續熱，產品價格走勢仍穩。另外，市場出現液晶電視放緩的雜音，需觀察背光產品後續出貨表現，但在前三季營運續熱挹注下，法人估公司下半年營運仍有不錯的表現，全年將挑戰5年來新高。

億光受惠於不可見光產品訂單暢旺及部分產品漲價，第二季營收達67.6億元、年增近20%，並創下近15季以來新高，單季毛利率再向上提升，單季淨利約6.08億元、單季每股盈餘約1.37元，為自2014年第四季以來單季新高。上半年營收約126.4億元、年增約24%，上半年營業利益13.19億元，年增約1.6倍，歸屬母公司業主淨利為10.66億元，年增約135%，每股淨利2.4元。