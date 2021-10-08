台中港務分公司為提升櫃場交領櫃作業效率，建置「台中港預約交領櫃平台」並搭配設置專用車道，軟硬體設施均已完成，於今年8月5日，由萬海航運台中港貨櫃集散站率先實施交領櫃預約制。經2個月的執行和推廣，平均交領櫃作業時間由20-30分鐘縮短至10-20分鐘，平均每日預約車數約250車次，使用率達20％，台中港港口智慧化進程更上一層。

台中港務分公司表示，自去年6月開始規劃「台中港預約交領櫃平台」及專用車道，期間與櫃場業者、貨櫃貨運車業者等多方交流，並偕同萬海公司合作，今年6月進行測試、8月正式實施，為台灣國際商港首創執行預約交領櫃平台的港口，同時完成台中港智慧港口的一項里程碑，大幅提升台中港櫃場進出效率。

「台中港預約交領櫃平台」提供貨櫃車駕駛或車行於交櫃前上傳EIR（貨櫃交替驗收單）及CLP（貨櫃裝貨清單）功能，透過平台自動預審資料，減少櫃場管制站人工輸入及更正資料時間，降低貨櫃車停等時間；平台同步通知櫃場，可助於櫃場先行安排翻櫃或停止壓櫃，俾利交領櫃快速作業，以減少櫃場內等候時間。

此外，平台提供港區路況查詢功能，可供駕駛觀看港區櫃場前道路即時路況，作為安排進港時間參考。

配合預約制度推行，台中港務分公司建置預約專用車道、萬海公司劃設預約門哨，運用資訊科技並結合櫃場、駕駛、車行等港口業務關係人，讓透過平台預約的貨櫃車可經由預約專用車道及預約門哨，快速進入櫃場，有效達到快速通行、降低擁塞、提升櫃場作業效率的目標。

台中港務分公司表示，鼓勵貨櫃運輸業者多加利用「台中港預約交領櫃平台」，共同營造優質港口作業環境。