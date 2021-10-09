台化(1326)董事長洪福源表示，恆大事件、能耗雙控是市場黑天鵝事件，對於在傳統旺季有這樣的變化，感到憂心，推估中國第四季仍將限電，對營運影響視政策而定。國際原材料、能源價格上漲是必然趨勢，煤炭及天然氣短缺、國際運費攀升，最終都會轉嫁至消費者，對明年成本壓力必須有因應措施，世界性通貨膨脹將會是最大黑天鵝。

洪福源認為，恒大負債超過3000億美元事件，基於社會安定，相信大陸中央和地方會妥善處理的，不過它不是唯一事件。長期以來太不合理的槓桿操作，挖東牆補西牆盲目投資，在大陸還有其他例子，大陸政府會有得忙的。只是這個事件影響到消費信心房地產的消長，以及房地產所衍生的消費鏈，恒大事件暫時對市場影響有限，長期是要看政府的措施。

九月下旬能耗雙控就不同，其影響巨大而且深遠。導火線是能源短缺、價格高漲，導致缺電，限電自然不得不實施。

洪福源指出，中國第四季恐仍將實施能耗雙控，影響得視政策發展而定。短期觀察，聚碳酸樹脂（PC）、聚苯乙烯（PS）、ABS等硬膠下游普遍受到限電，軟膠聚丙烯（PP）影響不大。石化品因下游減產，價格本週呈現下跌，但供需平衡尚需時間調整，遠期仍不明朗。

不過，大陸或許希望趁這次雙控取得一魚多吃的效果。首先是藉此激勵達成十四五能耗目標其次也希望產業因此汰弱留強，更重要的是要取得產品的定價權，長期以來過剩的產能導致競爭激烈，需求端客戶對價格予取予求，減產之後比較可以取回訂價權。

此外，台塑指出，中國大陸實施能耗雙控及限電措施，受影響產業包括煤化工、氯、有色金屬（含電解鋁）及電石等，相關產品PV、液鹼、EVA及ECH等工廠停工或降產；截至9月底，中國受影響產能約5～31％。由於市場供應趨緊，預期第4季亞洲石化產品行情看漲。

台塑寧波廠區配合限電政策，10月安排獲利較低的產品優先降產，平均降幅約1成，將以庫存及產銷調度因應，對整體營運影響不大。後續將視寧波市政策及各產品市況再調整降產幅度與因應對策。