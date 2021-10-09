大陸國務院常務會議8日將市場交易電價浮動範圍擴至上下20％，中金公司9日公布研報指出，煤炭供應緊張催生電廠漲價訴求，電價機制向市場化更進一步。

10月8日召開的大陸國務院常務會議上，明確提出「有序推動燃煤發電電量全部進入電力市場，在保持居民、農業、公益性事業用電價格穩定的前提下，將市場交易電價上下浮動範圍由分別不超過10％、15％，調整為原則上均不超過20％。

中金公司認為，由於煤炭供應短缺疊加「能耗雙控」，近期全國範圍內20個省份出現不同程度的限電。公司認為核心原因在於煤炭短缺、煤價飆升導致電廠存煤不足、電力供應能力下降。煤炭供需緊張催生電廠漲價訴求，電價向市場化邁進一步，國常會明確煤電市場價格上浮幅度由此前的10％進一步放開至20％，緩解煤電企業經營壓力。

中金公司還表示，進一步放開市場電價上浮、讓更多煤電電量進入市場交易，有利於更充分還原電力商品屬性，合理疏解火電企業燃料成本壓力。同時，國常會還明確「高耗能行業由市場交易形成價格、不受上浮20％的限制」，「推動新增可再生能源消費在一定時間內不納入能源消費總量」。

中金提到，考慮到此前綠電交易溢價幅度在10％左右，該政策將鼓勵高耗能企業通過消費可再生能源滿足用電需求，綠電交易市場規模有望進一步擴大，利好新能源運營商。