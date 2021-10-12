大陸江蘇近日有一對新人結婚，到了雙方交換戒指的環節時，由伴郎上台送戒指，沒想到因為他沒經驗，竟突然朝著新娘單膝下跪，不僅新人錯愕，現場也笑成一團，以為他是要來搶親的。

綜合陸媒報導，江蘇徐州有一對新人在8日舉辦婚禮，就在雙方準備交換戒指時，一位伴郎拿著戒指走上台，沒想到當他走到新娘身邊時，突然單膝跪地，為新娘呈上戒指，突如其來的舉動，讓新人當場愣住，婚禮主持人也不知做何反應，現場賓客當場笑翻。伴郎驚覺不對後立刻急忙起身，才結束這場插曲。

影片曝光後隨即在網路上瘋傳，網友們全被伴郎無厘頭的行徑給逗樂了，紛紛留言直呼「新郎那表情都愁死了」、「這是當眾搶親啊」、「新郎：我把你當兄弟，你竟然想搶我老婆」、「求新郎的心理陰影面積」。

對此，伴郎的談姓友人出言緩頰，表示伴郎其實是新娘的弟弟，因為第一次當伴郎，不了解情況，所有行為都是看電視學的，不料竟然鬧出這麼大的笑話。另外也有不少網友發現，新郎撞臉大陸知名男星黃子韜，打趣笑說「黃子韜結婚了？」、「黃子韜在旁邊都看傻了」。