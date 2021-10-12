從9月20日股價暴跌87％之後，大陸房地產巨頭之一的新力控股經短暫停牌超過20天，但債務問題正更加嚴峻。10月11日晚間，新力控股公告，之前一系列問題已導致境外融資安排出現技術性違約，且目前沒有資源可用於償還18日到期應付的2.5億美元債本金及利息，在補救措施上尚未制定任何具體方案，接下來將繼續短暫停牌。

據第一財經報導，這意味新力將很快從公開市場中的技術性違約走向債務實質性違約。稍早新力附屬公司在大陸境內的債務利息逾期未償，原應在9月18日支付利息合共3874萬元（人民幣，下同）；另有債權人要求新力償還本金及利息合計7542萬美元也未能償付，債權人隨即採取強制行動，替換新力境外附屬公司的委任接管人。

而即便境外債權人不要求加速清償，新力一筆備受關注的美元債，也只剩下7天到期。這筆債務本金2.5億美元、票息9.5％。

在最新公告中新力方面表示，經審慎考慮其流動資金，公司目前預計未有充足的財政資源於到期日期償付2021年債券的本金及最後一期利息，因此該等款項預計於到期日期將未能償付。

一旦新力發生實質性違約，在2022年到期的債券項有可能發生交叉違約，如果持有人選擇根據公募債券的條款及條件加速清償，則所有公募債券都可能立即到期。

新力方面表示，已聘請法律顧問和財務顧問，評估資本結構及流動資金，探討可行的補救方案，將加快出售項目，但目前尚未制定任何具體解決方案。