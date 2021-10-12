大陸地產商花樣年在10月4日十一長假期間突然違約，一波激起千層浪，持續衝擊中資美元地產債。

第一財經報導，本周，多檔中資美元地產債價格創下歷史新低。10月11日上午，中國奧園2024年到期票息6.35％的美元票據每1美元面值下跌11.1美分，至59.6美分。融創中國2026年到期票息6.5％美元債券每1美元面值下跌7.1美分至60.1美分。兩檔債券均逼近歷史最低價位。根據另一項指數，高收益級（即垃圾級）中資美元債收益率上周飆升291個基點至17.54％，創下近10年以來最高水準。

報導並稱，多檔高收益債QDII基金出現了大幅回撤。以一檔鵬華全球高收益債基金來說，在10月8日、節後開盤首日淨值回撤超17％，近一年跌幅近30％。

地產債一般是高收益債基金中的主力品種。2021年以來，多數高收益債基金遭遇大幅回撤。有交易員表示，即使躲過了恒大和新力事件，甚至也沒有踩雷花樣年，但仍然沒有躲過地產全行業估值的下挫。