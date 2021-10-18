FOMC的9月會議紀要出爐，顯示縮減購債行動最快在11月啟動，推動10年期美債殖利率站上1.61%，加上大陸第3季GDP成長率僅4.9%，讓道瓊期指盤前走跌。本周開始進入美國科技股財報周，美股周一(18日)開盤下跌超過200點，電動車大廠特斯拉股價漲近2%。

截至台灣時間18日晚間9點35分，道瓊工業平均指數下跌224.27點或0.64%、暫報35070.49點；標普500指數下跌21.31 點或0.48%、暫報4450.06點；那斯達克指數下跌61.67點或0.41%、暫報14835.67點；費城半導體指數下跌29.61點或0.89%、暫報3284.80點。

5大科技巨頭股價漲跌不一，特斯拉股價漲1.79%、暫報858.16美元；台積電ADR股價跌0.85%、暫報113.88美元；聯電ADR股價跌1.30%、暫報10.26美元。

FactSet 的數據顯示，到目前為止，41 個標普 500 指數成分股公佈了第3季業績，其中 80% 超過預期收益，包括已經發布的財報與財測，預估第三季的利潤增長率將成長30%，這是標普500指數成分股自2021年以來最好的第三季表現。本周稍晚將公布網飛、寶僑、嬌生，以及特斯拉、IBM、英特爾等公司財報。