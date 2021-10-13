國際股市9月利空頻傳，台股受到恒大事件、大陸能耗雙控、美國債務危機及縮減QE等不確定性影響，指數重挫3.18％。10月近期在權值股領漲的情勢下，加上傳出政府700億元代操基金撥出，激勵投資人信心，指數呈現震盪走勢。國泰投信13日表示，居高思危下，可鎖定具有永續概念的高股息ETF，以定期定額方式布局，長線投資。

根據渣打銀行2021年永續投資調查報告顯示，富裕與高資產族群的投資組合中，納入永續投資的比例持續增加，其中台灣高資產族群對於永續投資有興趣的比重高達8成。而永續投資之所以深獲投資人信賴，主因其兼具成長性與抗震性，有助提升對資產的防護力。

以國泰永續高股息（00878）為例，其所追蹤的MSCI臺灣永續高股息指數，在遇到本土疫情爆發、聯準會暗示縮減購債，以及國際利空事件頻傳的情境下，格外耐震，修正幅度皆小於臺灣加權指數。如自中秋連假後，市場接連傳出恒大事件、中國限電政策危機等國際利空事件，拖累臺灣加權指數自波段高點下跌逾千點、修正近5％而MSCI臺灣永續高股息指數僅修正1.7％，顯示在ESG及高股息的防護下，追蹤MSCI臺灣永續高股息指數的00878深具耐震抗跌優勢，今年以來投資報酬率達16.52％，同期間臺灣加權指數漲幅為13.64％。

國泰永續高股息基金經理人游日傑表示，美國在貨幣政策正常化前股市通常波動較劇烈，而實體經濟前景仍穩固，加上第四季傳統美國消費旺季來臨，企業拉貨將延續強勁動能，台股仍具獲利基本面支撐，且目前本益比已低於過去10年平均值15倍，長期投資價值浮現。隨利空出盡，台股在強勁基本面支撐下，低接買盤可望進場，近期股市短線震盪可透過00878提升防護力，把握台股長線布局機會。