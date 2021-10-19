韓股周二收高。大型科技股追蹤了那斯達克表現而上漲，抵銷了市場對中國房地產產業的擔憂。

周二南韓KOSPI指數收漲22.36點或0.74%，為3029.04點。指數從周一的下跌0.28%當中彈升，並為過去5個交易日中的第4次上漲。外資買超1464億韓元(約1.24億美元)。

大型科技股表現佳。三星電子漲0.57%；SK海力士漲0.62%。網路平台公司Naver和Kakao分別上漲2.77%和4.94%。

電池製造商三星SDI大漲3.12%。此前媒體引述知情人士報導，該公司已經與歐洲汽車製造商Stellantis簽訂合約，為北美市場共同生產電動車電池。

中國恆大集團旗下主要部門已匯出資金，支付周二到期的境內債券票息；而其他幾家房地產公司本周也支付了票息，協助緩解了外界對陷入困境的中國房地產業者的一些擔憂。

中國氣溫的下降，讓人擔心在限電和缺煤背景下，中國是否能滿足冬季暖氣需求。

韓元漲0.76%，1178.7韓元兌一美元。