特斯拉股價持續創新高，因電動車市場前景一片光明，2021年全球電動車出貨量由200萬台上調至300萬台，特斯拉全年出貨量也上看100萬台。在台掛牌追蹤尖牙指數的統一FANG+(00757)(統一NYSE FANG+ ETF)股價同步創高，今日(19日)盤中跳漲1.98%，股價最高來到51.55元，成立以來累積漲幅高達156.75%。

統一NYSE FANG+ ETF袁永騰表示，美國債務上限問題暫延至12月初、10年期美債殖利率衝高回穩、銀行股第三季財報優於預期等利多消息，拉升投資人風險偏好，也吸引資金持續回流美股。預估標普500指數成分股第三季獲利將較去年同期增長32%，市場也普遍預期大型科技股財報將有不錯表現，推動近期那斯達克指數走揚，並站穩季線上方。

受惠於全球爆紅夯劇「魷魚遊戲」的NETFLIX，10月7日股價創高後，持續維持高檔，NETFLIX將於今晚公布財報，市場樂觀看待第三季受到「魷魚遊戲」帶動，訂閱戶數將明顯成長。後續10月21日特斯拉、10月26日臉書、10月29日亞馬遜、蘋果、Google母公司ALPHABET、11月18日NVIDIA將公布財報。此外，先前受累於中國科技監管加嚴的阿里巴巴、百度，由於股價修正至低檔，投資價值浮現，包括股神巴菲特的拍擋孟格(Charlie Munger)也在第三季大幅增持阿里巴巴，帶動投資人信心，使得這二檔個股10月以來明顯彈升，漲幅皆逾一成。

統一NYSE FANG+ ETF追蹤的尖牙股指數涵蓋相關產業領域的重要領導廠商，且成分公司多數正值獲利與現金流高度成長期，股價持續創新高的能力強，為長期投資不可或缺的一環。