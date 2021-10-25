大立光(3008)調整股利政策改為半年配發，今天董事會決議發放上半年現金股息31元，大立光前9月合併營收為339.1億元，年減16.58%，電子供應鏈長短料問題未解決，大立光執行長林恩平表示，10月及11月需求與9月差不多。

大立光今年股東會通過修改公司章程，股利改為每半年配發，大立光今年上半年稅後盈餘為82.75億元，每股盈餘為61.69元，今天董事會決議上半年股息達31元，若加計今年已配發的去年股利91.5元，今年底前大立光的股東可望領取共計122.5元現金股息。

全球新冠肺炎疫情致使供應鏈缺料問題未解，且下半年多是低規格6P及7P鏡頭，讓大立光前3季營運失色，前3季合併營收為339.1億元，年減17%，營業毛利為208.6億元，年減24%，合併毛利率為61.52%，年減6.42個百分點，營業淨利為171.7億元，年減27%，營業淨利率為50.63%，年減7.54個百分點，稅前盈餘為167.61億元，年減28%，稅後盈餘為135.35億元，年減23%，每股盈餘為100.91元。

展望第4季，林恩平表示，10月及11月需求跟9月差不多，由於供應鏈出了一些問題，有些客戶缺AP，有些手機廠缺零組件，不知何時紓解，高階鏡頭預計明年才會開始出貨，10月產品組合與9月差不多，第4季產能利用率約90%，與第3季相近。