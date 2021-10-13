金融業第一家！永豐金控創業界之先，導入新興科技及技術，建置法遵智能平台，包括法規智能分析系統、法遵風險評估系統及法遵管理儀表板，主因是金融業為高度監理之行業，法令不計其數且異動頻繁，常需投入大量人力及資源進行監控及調整，但仍不免有所疏漏，導入AI後將徹底解決這個問題。

永豐金控表示，透過賦能與創新科技將繁複的法令遵循作業智能化及自動化，除了可自動蒐集包括金管會、證券暨期貨法令查詢系統等20餘個資料源的法令、函釋及裁罰資料，且每日進行更新，更導入AI智能及rule-base演算法交叉比對技術，將數千部外部監管規範與公司內千餘部內規，建立高密度的「條對條」的關聯比對，監管規範如有異動，系統就會通知進行內規檢視，達到自動、即時及精準監控的效果。

此外，該平台也建置法令遵循風險評估(CRA)系統，永豐金控指出，法遵風險評估及管理為主管機關近年來的監理重點，永豐金旗下銀行及證券子公司以智能化方式執行法令遵循風險評估作業，由系統設定風險主題、剩餘風險矩陣、等級量化分數之風險參數，並計算單位及全行固有風險、管控措施及剩餘風險之分數，且透過系統審核、更新及儲存設定軌跡，以達效率化管理。

法遵管理儀表板以文字探勘之技術，計算關鍵字於監管規範中出現的頻率，透過文字雲視覺化的方式，觀察於指定範圍中較為顯著的字詞，以瞭解法規異動趨勢，並對主管機關裁罰案件進行智能分析，察知主管機關的監理重點，發掘更深一層的法遵風險變化，以便採取有效的管理措施。