台苯(1310)今(13)日股臨會登場，將進行三年一次的董事改選，現任以林文淵為首的公司派，將再度接受以孫鐵漢為首的市場派挑戰，雙方再度交手，目前儘管局勢看來，公司派持續握有經營權的機會頗高，但市場派欲戰到最後一刻，盼爭取到對自身最有利的董事席次，維繫其在公司營運的影響力。另外，電子投票結果也在昨日出爐，本次電子投票總股數約6159萬股、佔台苯股本11.6%，由於台苯的外資持股約10%，換言之，多數外資已透過電子投票完成。

台苯本次公司派、市場派各提名11名候選人，根據電子投票結果顯示，一般董事方面，獲得投票權數最高的是現任董事長林文淵，已獲得2.58億權；排行第2的也是公司派提名的現任董事、金智宏投資代表人王炯棻，獲得約6173萬權，其餘公司派提名的候選人，平均皆有約460萬左右的權數，志於市場派，所提名的一般董事獲得的權數相對較少。

至於獨立董事，根據電子投票結果顯示，由公司派提名的簡金成，獲得7048萬權，排行第1，排行第2的則是市場派提名的張國欽，獲得4657萬權，排行第3的是公司派提名的林郁昌，獲得約2930權。

值得注意的是，雖然從董事的投票結果顯示，外資多支持公司派提名人，但公司派所提的討論議案，即解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案，反對權數占投票權數的52%、贊成僅占23%，其餘為棄權權數，等於有過半外資反對公司派的提案，表示外資並不全部支持公司派的經營方式，這也值得持續關注。

本次台苯經營權之爭，根據知情人士表示，其實當前公司派林文淵陣營總計已囊括逾六成股權實力，預估董事席次可望穩定從七席推進至八席，甚至頗有「坐八望九」的企圖心。

至於孫鐵漢為首的市場派則須面對董事席次恐減少挑戰，除持股已從3%回補提升到10%外，加上委託書徵求，推估合計掌控股權應有二成水準，拿下二席董事不成問題，但是假設配票策略得宜，則有機會上看三席，但有另一說法則指出，市場派也有可能將策略轉向兩席獨立董事，則可有重大議案否決權，但此難度不低。

台苯這次將選舉八席董事及三席獨立董事，包括公司派和市場派都足額提名共16名一般董與6名獨董候選人，顯示雙方都想戰到最後一刻，爭取對自身最有利的局面。

今日若無意外將由現任董事長林文淵擔任會議主席，據傳，孫鐵漢將不會現身。