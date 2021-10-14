普丁對陸最新表態 每年供天然氣380億立方公尺 09:072021/10/14 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯總統普丁。（摘自President of Russia Twitter） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據央視新聞報導，當地時間10月13日，俄羅斯總統普丁出席俄羅斯能源周主題論壇全會。普丁在會場接受採訪時表示，中國是俄羅斯最可靠的全面戰略協作夥伴，雙方在各領域都保持著富有成效的合作。 俄中貿易在新冠疫情衝擊下逆勢上揚，兩國在能源領域合作成果豐碩。例如，俄羅斯諾瓦泰克公司與中國開展液化天然氣合作項目，俄羅斯通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量每年最終可達380億立方米。 9月亂流 動搖投資型保單優勢 美國防部憂 兩岸恐擦槍走火 #俄羅斯 #中國 #供氣 #80億 #普丁 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南山人壽數位科技 啟動心世代 04:102021/10/14 產業特刊 大陸限電限氣 不限居民過暖冬 04:102021/10/14 焦點新聞 成熟市場冷 新興市場買氣旺 04:102021/10/13 投資理財 美國務次卿會蕭美琴 續推台美經濟夥伴對話 04:102021/10/14 焦點要聞 社評／周邊緊張考驗大陸戰略定力 04:102021/10/14 焦點新聞 習近平：出資15億設昆明生物多樣性基金 04:102021/10/13 產業財經 旺報社評》周邊緊張考驗大陸戰略定力 20:092021/10/13 旺報社評 北京無統一時間表 不會主動武統 04:102021/10/14 產業財經 《國際經濟》「女股神」伍德：中國在玩火 經濟放緩將波及全球 12:012021/10/13 財經 陸電價浮動範圍擴大至20％ 04:102021/10/13 全球財經 社評／不要成為中美關係中的一根刺 04:102021/10/13 焦點新聞 兩岸熱門新聞 樂玉成：台灣別自以為是王牌 到頭來只會淪為廢牌和棄牌 - 兩岸 - 旺報 美國核潛艇南海撞擊地點曝光？央視一張衛星圖揭密幕後涵義 - 兩岸 北京無統一時間表 不會主動武統 - 產業財經 - 旺報 普丁對陸最新表態 每年供天然氣380億立方公尺 - 兩岸 史話》飢寒交迫大批投共──崩潰年代之8（蔣世安） - 兩岸史話 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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