據央視新聞報導，當地時間10月13日，俄羅斯總統普丁出席俄羅斯能源周主題論壇全會。普丁在會場接受採訪時表示，中國是俄羅斯最可靠的全面戰略協作夥伴，雙方在各領域都保持著富有成效的合作。

俄中貿易在新冠疫情衝擊下逆勢上揚，兩國在能源領域合作成果豐碩。例如，俄羅斯諾瓦泰克公司與中國開展液化天然氣合作項目，俄羅斯通過中俄天然氣管道東線向中國供氣，輸氣量每年最終可達380億立方米。