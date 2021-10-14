熟悉協商情況的消息人士今天指出，美國認為有希望在月底前解決與歐洲聯盟在鋼鋁關稅上的貿易爭端。

路透社報導，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）昨天會見歐洲聯盟執行委員會負責貿易與數位工作的副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）。杜姆布羅夫斯基斯上個月曾告訴華府智庫，他對達成協議抱持「審慎樂觀」的態度。

熟悉協商情況但婉拒具名的消息人士告訴路透社：「我們認為有希望於這個月底達成協議。」

美國貿易代表署和歐盟兩方的發言人婉拒置評。而負責依「232條款」對進口鋼鋁分別加徵25%及10%關稅的美國商務部，也未立即回應記者提問。

金屬爭端上，美歐官員長久以來的共識都是中國生產過剩，導致國際市場價格下跌。

美國前總統川普因此援引冷戰時期的貿易法對鋼鋁進口產品加徵關稅，包括自歐盟進口的鋼鋁產品。

鋼鐵產業的消息人士表示，戴琪和歐盟再臨門一腳就可能達成協議，以關稅配額（TRQ）協議取代232條款。若談成，美將允許特定數量的歐盟鋼鐵進口免關稅，量更高才予課稅。

這名消息人士說，協商工作「進展良好」，但不願說是否能在10月31日前達成協議。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1101014