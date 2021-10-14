自新冠疫情橫掃全球至今的18個月中，每個人的生活和工作型態，都經歷了重大的改變，而其中最顯著的變革便是「數位轉型」，而這數位化的趨勢影響了全球經濟所有層面，也是實現「萬物相連 無遠弗屆」美好願景的關鍵要素。

這波「數位轉型」的浪潮更帶動了萬物連網(Internet of Everything)、高效運算及傳輸等未來技術趨勢的演進，更突顯了資訊安全的重要性。對此，是德科技也針對「啟動萬物連網大趨勢」、「駕馭數位轉型大浪潮」、「建構安全防護網」等三大科技趨勢議題提出觀察與建議。

為能夠一同邁向美好願景的康莊大道，是德科技持續積極推動根本性變革-開放式無線接取網路（Open RAN）。Open RAN使得RAN智慧型控制器（RIC）的概念逐漸成形，建立分散式RAN架構標準的介面，使網路部署變得靈活，也帶來RAN虛擬化的通用框架，更成為RAN與核心網路緊密融合的第一步。如此一來，行動通訊業者不僅可降低基礎設施成本，還能有更靈活的擴充性。

隨著越來越多的人事物在數位空間中運作，享受新的功能和價值的同時，也面臨了許多新的安全漏洞。忽視網路安全的後果相當嚴重，可能必須付出營收流失、商譽受損，甚至人員傷亡等慘痛代價。

針對於此，是德科技提出四個概念以實現安全專家所追求的安全無虞的終極目標：企業復原能力、企業準備程度、安全可視化、安全稽核。前兩個概念是通用的準則，讓企業面對資安攻擊時具備基礎的準備，而後兩個概念提供了更為具體的行動方案。