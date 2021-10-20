中興保全科技集團宣布，正式加入MIH 開放電動車平台 (MIH Open EV Alliance) ，成為電動車系統開發供應平台一員，透過整合及服務電動車通路產業，提供最後一哩的充電及電能管理的全通路服務。

中保科技副董事長林建涵指出，中保科事業版圖已經橫跨食衣住行育樂，總服務會員客戶已經突破50萬戶，2021年已朝60萬邁進，從科技保全橫跨到智慧城市，從智慧園區、智慧停車、電子產品、醫療設備、建築工程甚至餐飲通路等，可提供客戶智慧科技生活服務一條龍的解決方案。

中保科技轉投資的星生方案股份有限公司，就提供充電樁、綠能以及節能方案，隨著電動車成為主流趨勢交通工具後，都將帶動建置充電樁需求，星生方案公司即可結合集團資源提供相關服務、並且直接提供飯店、民宿、社區等廣大既有客戶最後一哩的充電及電能整合服務。

舉例來說，若是在集合住宅的住戶有購買電動車需求，須個別向管理委員會申請並經區分所有權人同意後，才可建置充電椿，涉及電路規劃、用電安全、契約容量及管理等實務問題，如果缺少統一的規劃、建置、維運、管理及服務，將是社區管委會和住戶的潛在痛點，隨著中保科加入，將可結合聯盟成員一起提供車聯網服務，提供整套規劃、還有電能維護管理服務的利基所在。

企業車隊方面，隨著企業碳中和的需求及趨勢，未來各企業車隊導入電動車時，除了充電椿的建置及服務外，同時會有創能、儲能、充電及車隊管理等整合需求，未來配合客戶導入電動車及充電椿等需求，期盼能和國產供應鏈夥伴共同努力，加速整體電動車產業發展。