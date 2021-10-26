新北中信特攻籃球隊成軍首年，信心滿滿征戰T1 LEAGUE 2021-2022賽季！主場年度季票今天中午12點起正式開賣，推出「DEA場邊席」及「特攻席」兩種席次，邀請熱血球迷共同應援，還有機會抽中紀念意義非凡的「中信特攻成軍首年全隊實戰簽名球衣」。

限量50名的「DEA場邊席」售價35000元，內含場邊席全季例行賽門票，提供球迷最熱血的海景第一排觀賽視角，並附贈豐富多樣特攻好禮，包括客製化燙印的「勇氣黃」主場球衣、教練外套、DEA T-shirt及個人專屬燙印的NBA等級隊徽籃球椅。

此外，「DEA場邊席」還享有場邊點餐服務、季後賽門票優先購買、球隊商品九折優惠等高規格觀賽體驗，更有機會抽中極具收藏意義的「中信特攻成軍首年全隊實戰簽名球衣」，讓球迷全方位感受到滿滿「特攻精神」。

至於限量100名的「特攻席」，售價為10000元。內容包含中信特攻主場邊線特區全季例行賽門票，以及特攻「勇氣黃」主場球衣、DEA老帽和DEA T-shirt等超值商品，也同樣享有季後賽門票優先購買、球隊商品九折優惠等服務。

另外，無論是「DEA場邊席」或「特攻席」，只要成為中信特攻季票會員，都享有提前入場的尊榮待遇，提供球迷們近距離感受特攻球員賽前熱身、準備比賽的難得場面；此外，為彰顯季票會員的特攻鐵粉身份，也將開設「專屬進場通道」供季票會員通行。

中信特攻成軍第一年，邀請大家見證特攻逐步邁向「新黃金世代」的每一個關鍵時刻，球迷可透過「FamiTicket全網購票系統(https://www.famiticket.com.tw/Home)」購買限量季票，售票時間為10月26日中午12點至11月4日中午11點59分止。

而中信特攻2021年賽季主場賽事單場門票，則將於11月8日全面正式開賣，更多詳細購票資訊及最新票務相關活動，敬請鎖定「中信特攻籃球隊Facebook粉絲團」及「IG官方帳號 ＠newtaipei_ctbc_dea」。