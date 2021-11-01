桂盟(5306)產能利用率滿載，第3季越南停工、第4季有11長假產能受到影響，獲利僅能勉強微幅成長，2021年全年度在自行車鏈條持續成長，及汽車正時系統與車庫開開門機同步成長帶動下，營運將會持續成長。

展望2022年度，桂盟在越南自行車鏈條產能逐漸投產，預期自行車鏈條將持續成長5%，加上機車零件與汽車正時系統穩定成長，可望帶動桂盟營運持續成長，法人初估，營收及獲利皆可望成長逾5%。

桂盟集團主要分四個事業群，分別為自行車鏈條BC、機車零件事業MT、汽車正時系統事業ATS與車庫門開門機事業GDO。後疫情時代室內運動漸被戶外運動取代，中高階鏈條需求持續，法人樂觀預期，2021年自行車鏈條營收可望成長2成以頦，2022年越南廠新產能貢獻全年度營運，營收可望再成長。

機車零件方面，2021年在產品結構調整仍持續，及產能受到限制，法人估機車零件營收可望成長逾1成，2022年將維持成長腳步。汽車正時系統受大陸國六政策持續，2021年營收可望成長2成左右，2022年在大陸車市溫和成長帶動，營收可望維持成長。

桂盟日前向台灣證券交易所申請上櫃轉上市，為今年度第19家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。