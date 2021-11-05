巨大（9921）集團董事會今（5）日通過2021年前三季財報，受惠全球對自行車及電動輔助自行車（E-bike）強勁需求不減，集團旗下各製造廠也訂單滿載，挹注2021年銷售業績與獲利持續成長。巨大前三季合併營收619.4億元，年成長18％；稅後淨利高達48.3億元，年成長32.9％，每股大賺12.88元，前三季營收與獲利均創同期新高！

雖然全球自行車產業依舊處於供不應求，但巨大集團第三季生產受到零件供應不及影響，加上零件與航運成本上漲，影響第三季獲利表現。第三季單季合併營收199.5億元，年成長2.5％，稅後淨利12.8億元，單季EPS3.41元，年減13.6％。

巨大集團在外資連續四日買超加持下，今日收盤價323元、上漲了5元，漲幅1.57％。

巨大集團表示，在自有品牌銷售方面，歐、美二大主要市場以原幣計算，前三季年成長都達二位數，中國內銷市場近一成的成長；其中，E-bike仍是巨大集團重要成長動能之一，前三季自有品牌E-bike營收年成長37％；連同代工業務，整體E-bike已佔集團營收31％。

巨大表示，歐洲目前是E-bike最大市場，在政府鼓勵騎乘的政策下，預估未來3至5年銷售量將持續成長；美國市場也快速成長，加上對E-bike產品作出更明確規範，大幅提升民眾購買意願。巨大集團以自有電機系統的優勢，持續推出創新及多樣化的產品，結合科技使商品更智能化，以滿足現代消費者需求。

展望第四季，在歐、美市場通路庫存偏低的情況下，即便進入淡季仍積極備貨，需求不見消退，可以預期淡季不淡，但目前仍受制於零件供應與船運問題，影響供應至市場的時間。不過，巨大集團強調，將運用全球採購及製造優勢，維持生產量能，滿足全球市場需求。

騎乘自行車有助於減少碳排放並促進健康，在全球綠能及健康意識提升下，自行車騎乘人口將持續增加。巨大集團樂觀看待全球自行車市場未來成長趨勢，除積極提升各製造廠自動化生產、擴大匈牙利新廠產能外，也啟動越南廠投資計劃，強化集團全球競爭優勢。