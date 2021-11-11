國際銅價上漲，華榮電線電纜因台電超高線纜標案陸續出貨、民間企業投資建廠、更新設備或建築業建案也需要低壓線纜，本業呈現價量齊揚，加上第一季出售瑞鼎股票獲利挹注，前三季EPS達2.55元，不單扭轉去年同期每股虧損0.30元的局面，還創同期新高。11日下午將召開法說會，說明第三季財報及營運展望。

華榮第三季合併營收達27.08億元、營業利益1.88億元、稅前淨利2.49億元、本期淨利2.25億元、EPS為0.24元。前三季合併營收75.82億元、營業利益7.55億元、稅前淨利15.0億元、本期淨利13.21億元、淨利歸屬母公司10.82億元，EPS攀升至2.55元。

華榮表示，LME國際銅價從去年11月起，從6千多美元開始走揚，5月曾突破1萬元大關飆史上新高，之後回跌至9200多美元，10月15日起至11月1日再度走揚，現貨最高突破10650美元。國際銅價仍處於高檔，促使客戶下單意願增強，加上目前出貨都是5、6月銅價大漲時訂單，這也是華榮10月合併營收9.74億元，年成長42.31％，改寫同期次高；前十月合併營收攀升至85.56億元，年增幅38.87％，創近8同期新高的主因。