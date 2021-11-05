高通上季業績和本季展望意外強勁，帶動晶片股大漲，以及投資人消化了聯準會本月啟動縮表的決議，周四美股標普500指數和那斯達克指數連續第6個交易日改寫收盤新高，費城半導體指數亦再創歷史高點。

周四收盤，道瓊工業指數跌33.35點或0.09%，為36124.23點，受摩根大通和高盛等銀行股走低拖累，道指連續4日創下收盤新高的升勢畫下句點。標普500指數收漲19.49點或0.42%，為4680.06點。那斯達克指數漲128.72點或0.81%，收在15940.31點。

標普500指數11大類股漲跌互見。聯準會暗示不急於升息，美國公債殖利率應聲走低，對利率走勢敏感的金融股下挫1.34%。

科技股指數上漲1.54%和非必需消費品類股漲1.49%，漲幅最大。

標普500成長股指數上漲1.2%，價值股指數下跌0.5%。

John Hancock Investment Management首席投資策略師Matthew Miskin表示，受益於債息下跌，今天盤面上成長股的表現較好。

高通大漲12.7%，受惠於手機、汽車和其他連網設備對晶片的需求持續飆升，該公司上季業績意外強勁，本季營收獲利展望亦優於市場預期。

晶片股強勢表態，費城半導體指數飆漲3.5%，收在3715.76點，創下歷史新高。

輝達亦大漲12%，富國銀行看好該公司的虛擬協作平台Omniverse，並將其股票目標價從245美元上修至320美元的華爾街高點。該銀行分析師表示，NVIDIA Omniverseｖ可望成為促進各種垂直應用程式之元宇宙（Metaverse）開發的關鍵平台。

企業第三季業績表現優於市場預期為美股帶來提振。據Refinitiv IBES所做的分析，在目前約420家公司公布財報後，標普500指數成分股第三季獲利估將較去年同期成長41.2%。

Edward Jones投資策略師Craig Fehr表示，企業獲利仍然相當樂觀。

線上工藝品市集Etsy上季獲利優於市場預期，股價飆漲13.2%。

不過，串流媒體公司Roku上季營收和本季展望意外疲弱，股價大跌7.7% 。

科沃（Qorvo）營收預測遠遠落後市場預期，股價重挫13.3%。美國銀行將該公司的股票評級從「買進」調降至「中性」，稱5G對其營收的提振正在放緩，可能導致未來幾年的營收增長顯著下滑。

莫德納（Moderna）重挫17.89%，收在284.02美元。該公司上季營收獲利均落後市場預期，且由於其新冠疫苖產量難以趕上前所未見的全球需求，而將該疫苖2021年全年營收預測調降50億美元。受此拖累，標普500醫療保健股指數下跌0.76%。

在重要數據方面，美國上周初領失業給付人數下滑，並創下近20個月新低，顯示經濟正在重拾動能。投資人將密切關注周五公布的月度就業報告。