標普全球市場情報公司（S&P Global Market Intelligence）出具報告指出，隨著能源轉型的動能增強，2022年美國太陽能和風電的新增裝機量能可望創下歷史新高。

該公司預估明年美國將有多達44 GW的公用事業規模太陽能電力，以及27 GW的風電上線。這表示，明年美國的太陽能新機發電量幾乎較2021年預測值（23 GW）高出1倍。而2022年美國的風電新增裝機量能也將輕鬆改寫2020年創下的歷史記錄（16 GW）。

根據美國公共電力協會（Public Power Association）的數據，美國總發電量能約為1200 GW。

美國總統拜登將應對氣候變遷作為其施政重點，並訂下了到2035 年實現無碳排發電的目標。這是拜登力求讓美國在2050年實現淨零排放的目標之一。

美國眾議院上周五晚間通過1兆美元基建法案，其中將撥款數十億美元支應清潔能源項目。現在眾議院正在審理的1.75兆美元社會安全網和氣候應對方案則將撥款5550億美元用於氣候相關支出。

標普在談到其2022年的預測時表示，如果現任政府成功讓美國走上能源業於2035年完全脫碳的道路，那麼這些創紀錄的預測將只是起頭而已。

然而並非所有人都這麼樂觀。能源研究和商業情報公司Rystad Energy在10月發布的報告中指出，原材料成本升高和供應鏈瓶頸，將使2022年全球超過一半以上的太陽能裝機計畫受到的威脅。該公司預估，2022年全球公用事業規模太陽能電力預估將新增90 GW，但其中56%可能遭到推遲或取消。