由於美國消費者物價指數(CPI)年增率飆至31年新高，使明年聯準會(Fed)升息機率大增，帶動美元與黃金雙雙大漲，美元指數周四一舉站上95大關，創16個月新高，金價則勁揚快1％，創近5個月最高。

追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數周四升值0.2％至95.02，盤中最高來到95.07，創2020年7月以來新高；美元對歐元升至1.1459美元，同樣改寫16個月新高，美元對英鎊小漲至1.3388美元，創11個月新高，即便英國GDP數據優於預期也難擋美元升勢。

美國周三公布10月CPI較去年同期跳升6.2％，高於市場預期的5.9％，創31年新高。裕信銀行分析師表示，CPI數據出爐後美元原本還沒有多大反應，「一直到美國遠期利率曲線顯示Fed明年6月到9月期間升息的機率上揚時，美元才明顯動起來。」

鑒於美國通膨迭創新高，市場交易員已更加認為Fed必需提早升息因應，升息步調也會比歐洲與日本還要快。

反映市場的升息預期增強，美國長期公債殖利率全面上揚，30年公債殖利率升破1.5％大關。

德意志銀行策略師魯斯金(Alan Ruskin)表示，「從整體外匯的角度看來，市場正呈現多空拉鋸的狀態，美元就處於經典的困境，若是Fed未就高通膨作出因應對策，對美元是利空；若Fed提早緊縮貨幣政策，對美元則是利多。」

美國CPI年增率續飆同樣帶旺傳統通膨避險資產黃金，周三CPI報告出爐後激勵金價由黑翻紅，周四紐約期金每盎司來到1864.20美元，創6月15日以來新高價，大漲0.9％。

花旗發布研究報告指出，「市場擔憂通膨居高不下的時間將會拉長，甚至未來有出現停滯性通膨的可能，這股氛圍帶動通膨避險買盤湧進美國抗通膨債券(TIPS)、黃金與加密貨幣等資產，由於11月CPI數據可能維持高檔，短期抗通膨資產行情將續燒。」

花旗並將未來3個月的黃金目標價調升至1900美元，第4季均價估在1800美元左右。