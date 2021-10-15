台股上漲逾300點 國安基金操盤手：台灣基本面很好 12:202021/10/15 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部次長阮清華（右）巡視台銀店家五倍券兌領情形（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台股今日上漲300多點，財政部次長阮清華今日到台銀巡視店家收五倍券兌領情形時表示，國內股市本面良好，國外還有一些變數、風險，國安基金密切關注。 外界關心美國縮減購債，阮清華說現在還沒要升息，而減少購債主要是因為通膨問題，有些國家確實也已經升息，升息可能會導致金流動。 阮清華表示，對台灣很有信心，因為台股基本面好，台股本益比是全世界最低、殖利率僅次於英國，即使國外升息，也不見得資金會外流。 權王台積電領漲 台股早盤大漲逾200點 《今日財經懶人包》費半指數強彈3％ 台積電Q4更旺 #阮清華 #升息 #國安基金 #台灣 #國外 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》美股消息面：疫情來首見 上周初領失業金人數不到30萬 10:192021/10/15 財經 跳樓大拍賣 12檔法人狂抄底 04:102021/10/15 證券．權證 美高收債題材熱炒 有錢景 04:102021/10/15 投資理財 歷史經驗… 台股10月逢低進場好時點 04:102021/10/15 投資理財 《金融》9月來中港台比拚 陸股勝、台股跌近1成 09:452021/10/15 財經 《國際金融》企業樂觀業績 推進歐股登兩周高點 10:022021/10/15 財經 台股擁雙多動能 第四季電子強攻、傳產為輔 11:022021/10/15 財經 指數區間整理 台股可朝ESG概念布局 11:022021/10/15 財經 複合債基金 市場抗震首選 04:102021/10/15 投資理財 元大投信大滿貫 豪取六大獎項 04:102021/10/15 產業特刊 操盤心法－市場轉趨保守 個股走勢分歧 04:102021/10/15 證券．權證 財經熱門新聞 陸航商低價搶美國回流貨櫃 韓國釜山港喊：末日來了 - 財經 - 工商 台積電確定赴日 高雄被忘了？他爆1關鍵：企業出走不意外 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 這波殺到地板 中鋼反彈要逃命？專家1句驚人分析：散戶不痛了 - 財經 散戶滅頂！長榮、陽明反彈快逃命 專家爆三雄最慘價位 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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