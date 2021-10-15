台股今日上漲300多點，財政部次長阮清華今日到台銀巡視店家收五倍券兌領情形時表示，國內股市本面良好，國外還有一些變數、風險，國安基金密切關注。

外界關心美國縮減購債，阮清華說現在還沒要升息，而減少購債主要是因為通膨問題，有些國家確實也已經升息，升息可能會導致金流動。

阮清華表示，對台灣很有信心，因為台股基本面好，台股本益比是全世界最低、殖利率僅次於英國，即使國外升息，也不見得資金會外流。