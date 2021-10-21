恒指小幅開高震盪 科技股下跌 10:292021/10/21 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股連升四日累漲1173點後，21日小幅開高，微幅震盪。 恒指高開5點報26141點，截至10點13分，報26156.75點，上漲20.73點，漲幅0.08％。 國指高開6點報9283點，現報9324.11點，上漲47.42點，漲幅0.51％。 紅籌指數報3936.48點，上漲59.5點，漲幅1.53％。 科技股方面則是開高走低，恒生科技指數21日開13點或0.2％報6704點；現報6668.38點，下跌22.95點，跌幅0.34％。 高盛下調明年A股盈利增長 陸股、科技ETF 大反攻 #漲幅 #高開 #點報 #現報 #科技股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台指期下跌 轉逆價差 04:102021/10/21 證券．權證 新興亞股夯 印尼股最吸金 04:102021/10/21 投資理財 美REITs百花齊放 迎長多行情 04:102021/10/21 投資理財 印度股強勢 衝新高可期 04:102021/10/21 投資理財 基因疫苗醫療3創新 ETF抓得住 04:102021/10/21 投資理財 美財報報喜 15檔概念股發威 04:102021/10/21 證券．權證 比特幣衝破6.6萬美元 創新高 04:102021/10/21 財經要聞 Q4全球股市常勝軍 犀利 04:102021/10/21 投資理財 地產ETF漲勢亮眼 勝過科技 04:102021/10/21 投資理財 國民經濟信心調查：散戶買股 連17月帶勁 04:102021/10/21 財經要聞 夏韻芬：升息前哨戰 聚焦兩不三要 04:102021/10/21 產業特刊 財經熱門新聞 馬雲「出關」洩露暗號？謝金河爆2大事恐壓不住 - 財經 黃金避險沒用了！專家爆抗通膨最殺武器是它「才剛創歷史天價」 - 財經 買方驗屋「嫌車位太小」拒繳款 他慌了！內行教1招：暴賺一筆繼續賣 - 財經 破千萬職缺找不到人！專家曝大缺工「悲慘結局」這2強國慘了 - 財經 車用晶片大缺貨 特斯拉逆勢爆賣 揭背後內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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