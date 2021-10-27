美股漲勢暫歇，台股略開低後，回到平盤上下整理收小紅，外資續偏匯入並買超，加上出口商月底拋匯需求出籠，支撐新台幣升勢，盤中一舉衝破27.8元，但終場仍收在27.827元兌1美元，續創近一個月新高，升值1.5分，為連續四個交易收漲，台北外匯經紀公司成交量10.94億美元。

外匯交易員指出，美股小幅收高，主要亞股漲跌互見，台股測試後穩住「萬七」大關，指數為連三紅，小漲40點至17074點，也連動新台幣升勢延續。主要是外資仍偏匯入，並且小幅買超台股新台幣24億元，尤其出口商月底拋匯作帳需求進場，激勵新台幣盤中最高來到27.785元，但午後進口商及銀行的美元逢低買盤順勢撿便宜後，壓抑部份升勢。

外匯交易員表示，全球金融市場目前關注焦點，仍是下周的聯準會（Fed）利率決策會議，是否加快縮減購債，提前退場的時程，在結論出爐前，觀望氣氛延續下，外資操作上相對保守，新台幣短線主要仍將反應出口商月底拋匯需求，預料應是小幅偏升格局居多。